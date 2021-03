Lourenço Ortigão confessa que já recebeu convite da SIC: "Nunca se sabe o dia de amanhã"

Estive em Los Angeles a estudar e lembro-me de estar a passar pelos seguranças e houve um que se virou para mim e disse: 'Hi, Zac (Olá, Zac)'. Eu disse 'olá' e continuei

Eu conheci a Kelly quando ela era muito nova, tinha 16 anos, e nós só começámos a namorar quando ela fez 19. Na altura, por termos uma diferença de idades tão grande, disse-lhe: ‘Pá, és bué nova para mim’. Mas eu sabia que íamos estar juntos. Foi uma mentira saudável, digamos assim

convidado mais recente do programa 'Wi-Fi' da RFM. À conversa com, o ator da TVI contou que já chegou a ser confundido com Zac Efron, nos EUA, e revelou qual a pior mentira que já contou à namorada, no entanto o destaque acabou por ir para o momento em que confessou que já recebeu um convite da estação de Paço de Arcos., questionou o radialista Rodrigo Gomes. Sem receios, o namorado deadmitiu que sim:, afirmou.Lourenço encontrava-se a estudar em Los Angeles quando foi confundido com o ator Zac Efron. As semelhanças físicas com o artista norte-americano não passaram despercebidas aos olhos de um segurança., contou.Questionado sobre a pior mentira que já contou à namorada, o artista admitiu que foi dar a entender que não queria ter nada com ela no início do namoro.