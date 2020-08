Lourenço Ortigão deixa Maria Botelho Moniz emocionada em direto: "Deixaste-me sem palavras"

"Já antes de estares aqui a fazer este papel, que é do Manuel Luís, que eu adoro, vi-te nos diários do 'Big Brother' e fizeste um trabalho belíssimo. Tu estás no sítio certo, a fazer a coisa certa, e com um talento... Mereces. Estás a ter tudo aquilo que mereces e desejo mesmo o melhor para ti", continuou Lourenço, enquanto Maria estava visivelmente estupefacta com os elogios do 'galã' da ficção nacional.



Maria Botelho Moniz admitiu ter ficado "sem palavras" e mostrou-se emocionada e agradecida pela consideração.



"Ai pára com isso! Obrigada! Agora deixaste-me sem palavras. Se não fosse o covid, dava-te já um grande abraço", disse Maria após o gesto de Lourenço Ortigão publicamente.





A carregar o vídeo ...

Lourenço Ortigão deixa Maria Botelho Moniz emocionada em direto

Maria Botelho Moniz ficou 'derretida' com os elogios de Lourenço Ortigão em direto.A apresentadora recebeu o ator durante a emissão desta sexta-feira do 'Você na TV', programa que tem conduzido durante as férias de Manuel Luís Goucha.Após a conversa, o namorado de Kelly Bailey não resistiu a despedir-se mostrando a admiração pela prestação da colega na TVI., começou por dizer o artista.