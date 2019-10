Lourenço Ortigão despede-se de 'A Prisioneira' desiludido com o projeto

E chegou o último dia de gravações da novela Prisioneira! (...) É óbvio que este projecto não atingiu as nossas expectativas mas o sucesso obtém-se de várias formas e tive a SORTE de viver um dos melhores ambientes de sempre entre colegas que vou sempre recordar", escreveu.

Ao fim de seis meses de gravações, terminaram ontem as gravações da novela 'A Prisioneira', da TVI. O projeto foi anunciado como uma trama diferente do habitual. Mas, acabou por fracassar... As audiências começaram a baixar, o que fez com que as gravações acabassem três semanas mais cedo.Lourenço Ortigão, tal como outros colegas, escreveu um longo texto, nas suas redes sociais, onde assumiu que o projeto não correu como esperavam, mas salientou a união da equipa.Na publicação, o galã português agradeceu à namorada, Kelly Bailey, que entretanto pintou o cabelo de cor de rosa, o apoio constante durante as gravações., salientou.