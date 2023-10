Lourenço Ortigão e Kelly Bailey estão em Paris com o filho

25 out 2023 • 10:49

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey rumaram até Paris com o filho, o pequeno Vicente Blue e já se encontra na capital francesa por motivos aparentemente laborais.Os atores partilharam alguns momentos da viajem nas histórias das suas redes sociais. Inicialmente vê-se a família dentro do avião com Kelly Bailey a filmar o companheiro e o filho no ovo.escreveu a atriz, uma vez que esta já não é a primeira viagem de avião do menino que nos mês de setembro esteve na Madeira.Na história a seguir, dá para notar que a família já chegou a Paris, vendo-se a torre eiffel e Kelly Bailey a adormecer o filho que nasceu no passado mês de julho e é o primeiro filho do casal.