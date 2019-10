Lourenço Ortigão e Kelly Bailey fogem para o Japão para recuperar

01:30

Hugo Alves

As gravações de ‘Prisioneira’, da TVI, terminaram na semana passada e, tal como tinham prometido, Lourenço Ortigão e a namorada Kelly Bailey partiram para uma longa temporada de férias."Preciso de tempo para ganhar energias novas", dizia o ator. E o primeiro destino escolhido foi Tóquio, no Japão.O casal partiu na sexta-feira e no sábado foi jantar a um restaurante de luxo: o Gonpachi Kill Bill, onde de resto foi gravado o filme de Quentin Tarantino com o mesmo nome - que no mínimo cobra 50 euros por uma refeição.O casal já fez saber que irá continuar a viajar e que até ao final do ano manterá este estilo de vida descontraído.