Lourenço Ortigão e Kelly Bailey juntos em Londres

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em Londres

Desde o final das gravações da novela 'Prisioneira', na TVI, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm aproveitado para desfrutar de momentos de descanso e de romance.O casal de atores está agora a passar uns dias na cidade de Londres, em Inglaterra, viagem que fizeram questão de partilhar com os milhares de seguidores. Kelly divulgou uma fotografia ao lado do companheiro onde surgem agasalhados durante um passeio., escreveu a atriz.Recorde-se que desde o fim das gravações da produção da estação de Queluz, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já viajaram juntos para Tóquio, no Japão . Além disso, Kelly já esteve noe Lourenço naRecorde-se que os dois atores contracenaram na novela 'Prisioneira', e esse foi o último trabalho de ambos no pequeno ecrã. Apesar de se mostrar feliz por ter trabalhado mais uma vez ao lado da namorada, Lourenço Ortigão chegou a confessar que o projeto não correspondeu às expectativas, visto que a novela foi uma 'dor de cabeça' para a direção da TVI no que respeita à falta de audiência.