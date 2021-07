Lourenço Ortigão e Kelly Bailey nas Maldivas para férias românticas

A carregar o vídeo...

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey nas Maldivas

Uma semana depois deter anunciado a sua saída da TVI rumou, na companhia de. O casal chegou ao destino paradisíaco esta quinta-feira, e vai tirar os próximos dias para namorar., escreveu o ator quando chegou ao destino.Antes de rumarem para estes dias apenas a dois, o casal esteve uns dias separados, após a jovem ter estado com alguns amigos em Ibiza.Recorde-se que Lourenço Ortigão acabou por sair da TVI , após não ter oportunidades de trabalho com a chegada de Cristina Ferreira à direção do canal.