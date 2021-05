Lourenço Ortigão e Kelly Bailey seguem caminhos opostos no trabalho

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão

Foi nos bastidores da TVI quese apaixonaram e iniciaram a história de amor que dura há cerca de quatro anos. Contudo, o rumo da vida profissional do ator está prestes a mudar e o casal de atores prepara-se para seguir caminhos opostos nas suas carreiras.Lourenço Ortigão decidiu pôr fim ao vínculo contratual com a TVI e abraçar novos projetos. "", revelou uma fonte próxima do ator à ‘TV Guia’, sublinhando que foi a falta de convites para novos desafios que levou à tomada de decisão. Além de cessar o contrato, Lourenço já tem um novo projeto em mãos. O ator, de 31 anos, faz parte da série da RTP1 ‘A Rainha e a Bastarda’.Já Kelly Bailey mantém-se como um dos principais rostos da TVI e como exclusiva do canal. Atualmente, a jovem atriz, de 22 anos, é a protagonista da novela ‘Bem Me Quer’. Apesar de seguirem caminhos opostos nos ecrãs, casal mostra-se unido e feliz no amor.