Lourenço Ortigão e Kelly Bailey sofrem com Covid-19

01:30

Duarte Faria

Febre, tosse, dores de cabeça e no corpo. Estes são alguns dos sintomas que Kelly Bailey, de 22 anos, e Lourenço Ortigão, de 31, experimentaram nos últimos dias. O casal de atores da TVI está infetado com Covid-19. A confirmação surgiu na última quinta-feira, dia 31, depois de terem testado positivo ao novo coronavírus. Desde então, estão isolados na sua nova casa em Lisboa.



Lourenço revelou aos seus seguidores que “parece estar um pouco constipado”, sem olfato e paladar e que até já tentou beber um bagaço mas é como se fosse água. “Somos hiper saudáveis, já tivemos em contacto com pessoas com Covid, já tivemos em isolamento dez dias várias vezes, e também achávamos que não íamos apanhar por causa disso, mas a verdade é que apanhámos”, disse o ator.

