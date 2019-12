Lourenço Ortigão encontra 'ex' Sara Matos em jantar de Natal

Um reencontro amargo! Sara Matos e Lourenço Ortigão voltaram a sentar-se à mesma mesa por ocasião do jantar de Natal da agência que os representa, a Naughty Boys.A celebração que reuniu várias caras conhecidas e o ex-casal decorreu na segunda-feira, 16, num conhecido restaurante na zona do Príncipe Real, em Lisboa. Sara e Lourença sentaram-se na mesma mesa, mas ficaram em lados opostos.A atriz da SIC partilhou conversas com Margarida Vila-Nova e Sandra Barata Belo. Já o menino de ouro da TVI brindou ao lado dos atores José Fidalgo e Rodrigo Soares. As imagens do jantar festivo foram partilhadas na redes sociais e já estão a causar alvoroço. De fora desta celebração ficou Kelly Bailey."Esteve a trabalhar ao serviço da TVI. Não posso adiantar mais detalhes", explicou aoJoão Belo, representante da jovem atriz.De relações cortadas há cerca de cinco anos, Sara e Lourenço cruzam-se diversas vezes em eventos públicos, mas não trocam qualquer impressão. O mesmo terá acontecido neste jantar."Tão bom", escreveu a namorada de Pedro Teixeira através das redes sociais, referindo-se ao encontro com as colegas de profissão.