Lourenço Ortigão explica ausência da SIC

"Agora há um bebé… há muita coisa para se falar. Eu também tenho uma vida profissional longe do ecrã, que exige tempo, nomeadamente compromissos com marcas… e por isso fazer uma novela, neste momento seria difícil", disse Lourenço Ortigão à 'FLASH!'.





"Há muita coisa para conciliar… e a minha prioridade é a família e estar bem. Por isso regressar com uma novela é uma incógnita. Vamos ver… as coisas vão sendo faladas", deixou o ator no ar.

Depois da novela 'Por Ti', da SIC, em 2022, que Lourenço Ortigão ainda não voltou à ficção do canal de Paço de Arcos, o que tem causado alguma estranheza, chegando-se mesmo a pensar que o lugar do ator, de 34 anos, possa mesmo estar em risco.O companheiro de Kelly Bailey, de 26 anos, chegou mesmo a ser convidado para dar vida ao vilão da novela 'Senhora do Mar', que estreou recentemente no canal três, mas negou a proposta. O papel acabou por ser entregue a Pedro Hossi.A estação de Paço de Arcos já está a preparar uma nova novela, que será o 'Circo de Feras' e o ator voltou a ser apontado como um dos possíveis protagonistas da trama. Porém, o ator deu a entender que ainda não será para breve o regresso às novelas.O ator deu conta que neste momento a sua prioridade é a família, principalmente o filho Vicente Blue, que nasceu a 9 de julho do ano passado.