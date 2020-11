Lourenço Ortigão leva Kelly Bailey para viagem em família

A relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey está cada vez mais sólida. No último fim de semana, o ator de 31 anos decidiu surpreender a família com uma escapadinha até à Madeira e, através dos registos que partilhou nas redes sociais, provou que a namorada está completamente integrada.





A viagem serviu celebrar o 35º aniversário do irmão de Lourenço, Tomás. "Este fim de semana foi especial. Levei a minha família (quase toda) para o meu refúgio para comemorar os anos do meu irmão Tomás. Confesso que me faltava mostrar aos meus pais o lado que me preenche e me transmite paz", escreveu na legenda de uma imagem onde se vê os pais, o irmão e a companheira.