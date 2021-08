Lourenço Ortigão protagoniza cenas de sexo com Maria Dominguez Ator assinou contrato de exclusividade com a SIC.

Lourenço Ortigão assinou o contrato de exclusividade com a SIC na passada segunda-feira (9 de agosto), mas já está a todo o vapor a gravar a terceira temporada da série ‘O Clube’, para a plataforma OPTO. O ator vai interpretar um vilão que gere um clube de acompanhantes de luxo.



“É um rapaz de caráter duvidoso, que não tem o melhor dos fundos”, contou à revista ‘TV 7 Dias’. E já se sabe quem vai fazer par romântico com o namorado de Kelly Bailey. A escolhida foi Maria Dominguez, que interpreta uma acompanhante de luxo. Em ‘O Clube’, o jovem galã vai interpretar, pela primeira vez, um vilão. Um presente dado por Daniel Oliveira à nova contratação do canal.

