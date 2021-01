Lourenço Ortigão recorda dias de aflição com a Covid-19: "Passei a noite no hospital"

", afirmou. No dia seguinte, o casal regressou à unidade hospitalar e submeteu-se ao teste, que deu positivo para ambos.



O ator garantiu não saber como ambos ficaram infetados: "Não sabemos de onde veio a fonte, provavelmente a comprar os presentes de Natal".









Recuperado da Covid-19,falou sobre os dias de aflição e desespero que viveu quando esteve infetado. À conversa comno programa 'Dois às 10' da TVI, o ator revelou que teve de ser internado no hospital devido ao novo coronavírus., começou por dizer. No Algarve, o ator e a namorada, Kelly Bailey fizeram as malas e voltaram para a capital, onde ficaram de quarentena.