Lourenço Ortigão sobre a saída da TVI: "Quero sentir que sou uma prioridade do canal"

Após ter tomado a decisão de abandonar a TVI, ao fim de 12 anos, o ator confessou que ne que, por isso, preferiu abandonar a estação., partilhou com a revista 'TV 7 Dias'. Depois de ter expressado a sua insatisfação acabou por ter várias conversas com a TVI, mas não chegaram a um acordo mútuo., garantiu à publicação.Embora tenha estado 12 anos na estação de Queluz de Baixo, nos últimos anos, o namorado de Kelly Bailey não recebeu propostas para integrar projetos, embora fosse exclusivo do canal., sublinhou.Para finalizar o tema sobre a sua saída da TVI, Lourenço Ortigão confessou que não estava feliz no canal.Focado no futuro, Lourenço Ortigão está empenhado nos novos projetos que vai abraçar na SIC. O ator vai interpretar, pela primeira vez, um vilão na série 'O Clube' , da plataforma OPTO.