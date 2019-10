Lourenço Ortigão sobre fim de 'Prisioneira': "Levámos o barco de cabeça erguida"

Chegaram ao fim as gravações da telenovela ‘Prisioneira’, da TVI, depois de meses de críticas, com vários atores a queixarem-se das fracas audiências e da qualidade duvidosa do projeto. Agora, após o final da novela, foi a vez de o ator Lourenço Ortigão vir a público falar sobre o que correu menos bem neste desafio. No entanto, fez questão de enaltecer a equipa, que se uniu perante as dificuldades."Deixo apenas o sincero agradecimento ao elenco, equipa de realização e equipa técnica que se uniram e que não se deixaram ir abaixo apoiando-se mutuamente e levando este barco até ao fim de cabeça erguida e sorriso na cara".Apesar do espírito de camaradagem, o ator afirma que não vai guardar boas recordações de ‘Prisioneira’. "É óbvio que este projeto não atingiu as expectativas, mas tive a sorte de viver um dos melhores ambientes de sempre entre colegas", concluiu.Kelly Bailey aproveitou o fim das gravações de ‘Prisioneira’ para fazer um corte com a personagem e mudar de visual.A jovem atriz pintou o cabelo de cor-de -rosa e mostrou o look renovado na imagem em que surge com o namorado no final das gravações do projeto da TVI.