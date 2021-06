Lourenço Ortigão sofre aparatoso acidente de mota: "O que me salvou foi ter um casaco com todas as proteções"

. Ia de mota, devagar na faixa da direita, e tive o azar de ter um carro do lado esquerdo que não me viu e que se cruzou a minha frente para parar o carro", começou por escrever.



, começou por escrever.

O que me salvou verdadeiramente foi ter um casaco com todas as proteções, luvas e capacete fortes e completos, o facto de ir devagar, de me 'saber proteger' na queda e também sorte dentro do cenário, acredito eu até proteção divina", afirmou, reforçando: "

Com isto quero-vos dizer que o cuidado a andar de mota nunca é pouco e não dependemos só de nós. A todos os que andam de mota não descurem NUNCA dos cuidados que devem ter, e aos que andam de carro não se esqueçam de ter máxima atenção à estrada, não aos telefones e atenção aos pontos mortos, onde muitas vezes está uma mota".



No final do texto, Lourenço Ortigão afirmou que o acidente podia ter tido consequências mais graves. "

Graças a deus estou aqui, a escrever-vos, e vou ficar bem! Vou dando novidades e espero que estejam bem por aí!", finalizou.





stá a receber todos os mimos e mais alguns". O ator acabou por enaltecer a namorada e garantiu: "Tenho a melhor enfermeira do Mundo".

e, este domingo à noite, surpreendeu os fãs ao mostrar-se de forma debilitada com umaApós o ator mostrar o seu estado foram várias as figuras públicas que deixaram mensagens de força, mas houve uma que se destacou: a de Kelly Bailey. A jovem brincou ao afirmar que Lourenço Ortigão