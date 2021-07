Lourenço Ortigão sofre percalço no regresso a Portugal após viagem às Maldivas e ao Dubai

Lourenço Ortigão viajou até às Maldivas na companhia da namorada, Kelly Bailey, para viver dias de verdadeiro romance no paraíso.Terminada a estadia no destino idílico, o ator fez uma pausa no Dubai, onde passou uma das noites no deserto. “Acordar no meio do oceano Índico com tubarões e mantas ao lado do nosso quarto e no mesmo dia vendo o pôr do sol e dormindo no deserto com camelos e gazelas. Cada dia é um novo sonho”, escreveu na publicação em que se mostrava encantado com a viagem.