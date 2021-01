Luana Piovani acaba com mistério e desvenda identidade do namorado

. A acompanhar as imagens, a artista de 44 anos partihou uma mensagem romântica escrita por uma amiga para o casal. " (...) Sinto a felicidade que parece enfeitar as paredes, num misto de sensatez e loucura como deveriam ser todas as histórias de amor. Testemunho com serenidade e com uma certa emoção, aquele sentimento que justifica toda a existência. Sou totalmente invadida por aquele amor e um suspiro inesperado me diz, que a vida vale a pena ser vivida", pode ler-se.

No final do texto, Luana declarou-se ao namorado:Recorde-se que em meados de dezembro, a atriz contou que o novo companheiro é brasileiro, tímido e muito reservado. Luana Piovani deu uma nova oportunidade ao amor depois do casamento com o surfista,e da separação do ex-namorado,. A artista tem dois filhos gémeos, Bem e Liz, de cinco anos, fruto da anterior relação com o profissional de surf.