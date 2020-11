Luana Piovani assume que está novamente apaixonada

Luana Piovani está novamente apaixonada e foi a própria que revelou a novidade. Através de um vídeo que partilhou com os seguidores na sua conta de Instagram, esta quarta-feira, a artista confessou estar a usar a roupa do namorado.

"Coloquei um filtro para ficar gata, a sair para trabalhar com chuva. Cheio de água aqui no chão. Estou com a roupa do boy. Uma delícia vestir a roupa do boy, não é? Amo", afirmou.

De seguida, a atriz partilhou uma fotografia do visual, onde surge com as roupas do namorado, num elevador.

A atriz de 44 anos parece ter dado uma nova oportunidade ao amor depois do casamento com o surfista, Pedro Scooby e da separação do ex-namorado, Ofek Malka.



Luana Piovani encontra-se, atualmente, em Lisboa a gravar a série ‘O Clube’, exclusiva da OPTO.

Veja aqui o vídeo:

Atriz brasileira deu a novidade nas redes sociais.