Luana Piovani ataca ex-marido: "Ele é uma vergonha"

Através das redes sociais, Luana Piovani, de 43 anos, não hesitou em atirar farpas de novo ao ex-companheiro, afirmando que ele "perdeu a família" e é uma "vergonha nacional". Além do mais, ainda disse que foi pelas "atitudes péssimas" dele que teve os resultados que teve, referindo-se indiretamente ao fim do namoro do 'ex' com Anitta.



Luana não se ficou por aí e ainda disse que Pedro Scooby é um "pai que visita", destacando que passa pouco tempo com as crianças.



Pedro Scooby, de 31 anos, tem vindo também a ser criticado pelos milhares de seguidores, desde o fim do casamento com Luana Piovani. Os fãs acusam-no de passar muito tempo a viajar com mulheres e deixar para trás os filhos.



Perante as acusações, Pedro Scooby não se ficou e já reagiu, revelando que nem vai passar a época natalícia com as crianças. "P assei todos os Natais da vida com eles, este não vou passar porque eu e a mãe [Luana] não estamos juntos e não tenho uma boa relação com a mesma. Acredito que vou conseguir passar com eles no ano que vem ", afirmou.

O ex-marido de Luana Piovani está a receber cada vez mais acusações de não se mostrar um pai presente.Depois de terminar o namoro com a cantora Anitta, o surfista seguiu em frente e voltou a encontrar o amor ao lado da modelo Cintia Dicker. Apesar de ter revelado um ambiente tranquilo e amigável com Luana, com quem tem três filhos,, e o clima entre os dois parece estar agora 'tremido' e as críticas voltaram a dar que falar.