Luana Piovani confessa que já fez sexo sem vontade: "Já dei por educação"

Sem tabus ou preconceitos, Luana Piovani respondeu a todas as perguntas sobre sexo numa conversa com Regina Navarro Lins esta quarta-feira, dia 27 de maio, no Instagram.Quando questionada pela psicanalista e escritora brasileira se já tinha tido relações sexuais sem vontade, a apresentadora não hesitou na resposta.disse.Durante a conversa, Luana Piovani acabou por falar da relação com o ex-marido Pedro Scoby com quem tem três filhos em comum. A estrela brasileira confessou que, com o passar do tempo, acabou por perder o interesse sexual pelo parceiro.Apesar de se mostrar com uma mente aberta no que diz respeito á sua intimidade, Luana Piovani confessa que é bastante ciumenta e que não tolera um relacionamento livre.Recorde-se que atualmente Luana Piovani mantém uma relação com Ofek Malka, vinte anos mais novo.