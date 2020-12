Luana Piovani confirma nova paixão: “Ele é brasileiro e muito discreto”

Luana Piovani utilizou as redes sociais, esta segunda-feira, dia 14 de dezembro, para confirmar que está novamente apaixonada. A atriz brasileira partilhou um vídeo onde surge agarrada a uma ramo de flores, oferecido pelo namorado.

"Aproveito a ocasião para oficialmente contar que estou a namorar", começou por escrever na legenda da publicação.

"Ele é brasileiro e muito discreto, vocês não o verão por aqui mas terão os meus olhos apaixonados e sorridentes , compartilhando as minhas coisinhas com vocês, como sempre! Meu povo, se fui mais feliz, não me lembro", acrescentou.

Aos 44 anos, a atriz deu uma nova oportunidade ao amor depois do casamento com o surfista, Pedro Scooby e da separação do ex-namorado, Ofek Malka.

Recorde-se que Luana Piovani vive atualmente em Lisboa, estando a gravar a série da OPTO, ‘O Clube’.



Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Atriz brasileira partilhou a novidade com os fãs nas redes sociais.