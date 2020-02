Luana Piovani defende-se: "Não preciso de photoshop na bunda"

"Vejo que há pessoas a insistirem que eu fiz Photoshop na minha 'bunda'. Não preciso de Photoshop e não é porque sou perfeita, porque eu não sou, [mas] não preciso porque não tenho a preocupação de parecer perfeita para vocês"

Luana Piovani já habituou os fãs a surgir em fotografias mais ousadas. Recentemente, a apresentadora publicou, nas suas redes sociais, uma produção que fez onde o seu bumbum estava em evidência.Alguns seguidores acusaram Luana Piovani de utilizar Photoshop nas fotografias para melhorar o seu corpo, algo que a ex-namorada de Pedro Scooby prontamente desmentiu., começou por dizer.

"Cuido-me e sei de todas as minhas falhas, lido muito bem com elas", garantiu. Luana Piovani referiu, ainda, que já se submeteu a uma cirurgia estética, por não se sentir bem com algumas gorduras extra que tinha.



A apresentadora já se submeteu ainda a uma operação para colocar silicone no peito.