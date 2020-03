Luana Piovani e Pedro Scooby protagonizam nova guerra pelos filhos

A guerra entre Luana Piovani e Pedro Scooby parece não ter fim! O ex-casal já protagonizou várias discussões na Internet e esta quinta-feira, dia 19 de março, voltou a ser falado por ter trocado duras acusações. Tudo começou quando a apresentadora afirmou ser "mãe e pai ao mesmo tempo". O surfista não gostou e reagiu:Pedro Scooby afirnou que as acusações da ex-mulher são injustas visto que ele tem feito de tudo para estar com os três filhos: Dom, Liz e Bem.Devido à pandemia do coronavírus, o ex-namorado justifica que teve de cancelar as férias que já tinha programadas com os filhos., questionou, indignado.A discussão não ficou por aqui e Pedro Scooby acusa a mulher de o atacar de cada vez que ele está comprometido. Recorde-se de que o surfista está noivo de Cintia Dicker., afirmou.Antes de terminar o vídeo, o ex-namorado de Anitta contou que tem estado a ajudar as pessoas a prevenirem-se contra o coronavírus.concluiu.Face à discussão foram vários os seguidores que criticaram Luana Piovani acusando-a de ainda não ter conseguido superar o término do casamento.