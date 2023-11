Luana Piovani fala sobre os procedimentos estéticos que fez ao rosto

Este comentário foi atenciosamente respondido pela atriz brasileira. "Com procedimentos flor, mas na medida certa", disse Luana Piovani que aproveitou o momento para esclarecer as intervenções estéticas que já fez no rosto através de um direto nas redes sociais em que abordou este assunto.



"[...] Muitas pessoas ficaram felizes de ver uma mulher com uma cara normal e disseram: 'que coisa linda, beleza natural, sem procedimentos'. Não, gente! Fiz procedimentos, e muitos, na minha cara. Sou toda feita, só que eu sou feita por um médico coerente, ético, inteligente, que sabe que envelhecer é uma dávida ", esclareceu a atriz que fez parte do elenco da novela portuguesa 'Sangue Oculto', da SIC.



A atriz deu ainda a conhecer os procedimentos estéticos que faz no rosto, explicando que apenas faz amenização facial. "Tenho preenchimento, faço botox, mas não congelo a minha testa. Não quero ser uma parede. Sou atriz, quero ter rugas", explicou a atriz.



"Vocês têm que entender que a boca que parece uma viseira, a bochecha que parecem dois ovos de codorna [codorniz], o olho puxado que parece que fez uma maria chiquinha e a testa que parece uma parede, não são bonitos. Só faz com que todas as mulheres fiquem com a mesma cara de boneca erótica de plástico", disse ainda Luana Piovani.



"Que bom acharem isso lindo e fazerem isso. Mas se preferem uma cara mais parecida naturalmente com a minha cara, corra desses excessos. O que mais temos na televisão brasileira e internacional são exemplos de mulheres que não estão a saber envelhecer. [...] Eu faço procedimentos, mas sou coerente", rematou a atriz.











Luana Piovani, de 47 anos, publicou uma foto no Instagram que gerou vários elogios da parte dos seus seguidores. "