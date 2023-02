Luana Piovani falha audiência em tribunal

"Vi que estava afetando os meus filhos", afirmou.



onde confrontou a mãe e garantiu que os irmãos, Liz e Ben, de seis anos, também estão do lado do pai. Após a publicação, Pedro Scooby afirmou ter repreendido o filho: "Eu odiei, fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu não tive força, olhei para a cara dele e falei: 'Filho, o que você fez? Por favor, apague esse post'. Ele ainda falou assim para mim: 'Já apaguei'. Eu perguntei: 'Filho, porque você fez isso? Não se meta nessas coisas entre mim e sua mãe, isso é coisa de adulto, você tem que ficar de fora'", revela o surfista. , afirmou. Dom publicou uma História no Instagram onde confrontou a mãe e garantiu que os irmãos, Liz e Ben, de seis anos, também estão do lado do pai. Após a publicação, Pedro Scooby afirmou ter repreendido o filho:, revela o surfista.

m momento algum"

pretende

"desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher". "Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada",

assegura, acrescentando

que o valor da pensão que tem pago não está oficilizado e que quer que tudo fique legalmente acordado entre ambas as partes.









Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Pedro Scooby revelou que Luana Piovani e a sua advogada faltaram à primeira audiência do processo sobre a custódia dos filhos do ex-casal. O surfista afirma ainda que a atriz disse que só aceitaria falar com ele caso o processo fosse retirado.Scooby confessou que Dom, o filho de 10 anos, veio ter com ele a dizer que viu um dos vídeos publicados pela mãe a criticar as atitudes do pai e pediu para que fizesse algo:Pedro Scooby revelou ainda a Leo Dias que