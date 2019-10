Luana Piovani faz nova cirurgia estética

Agora, a apresentadora do programa 'Like Me', que terminou recentemente na TVI, avançou através das redes sociais que tudo correu como esperado. "Já saí da operação e está tudo indo", escreveu

Luana Piovani já foi operada às axilas, com o objetivo de remover gordura localizada nessa zona.A atriz brasileira, que está a viver em Portugal, rumou ao Brasil devido a compromissos profissionais e aproveitou para fazer a intervenção cirúrgica no mesmo destino.A ex-mulher do surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos, aproveitou ainda para agradecer todo o carinho por parte dos amigos que a estão a acompanhar e que recebe também dos milhares de seguidores.Recorde-se que Luana Piovani já tinha anunciado que ia recorrer a esta cirurgia, através das redes sociais., escreveu dias antes da operação, referindo-se às axilas.Aos, Luana Piovani, que sempre se destacou pela beleza e curvas, continua a dar nas vistas pela sua imagem e a colecionar rasgados elogios.Atualmente, Luana Piovani mantém o namoro com o atleta de 23 anose não lhe poupa as declarações de amor.