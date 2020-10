Luana Piovani na pele de uma prostituta de luxo em nova série

01:30

Sónia Dias

Chama-se ‘O Clube’ e apresenta-se como uma das produções mais arrojadas da SIC. A minissérie, assinada por João Lacerda Matos, tem como cenário um clube noturno de luxo onde "é possível ter privacidade, conhecer mulheres bonitas, provar prazeres proibidos e comer um bom bife do lombo", diz a sinopse, acrescentando que este estabelecimento - o genérico foi gravado no Elefante Branco, em Lisboa - vai "ser o palco de uma guerra pelo poder na noite" da capital.Luana Piovani, Sara Matos, Filipa Areosa, Vera Kolodzig, Sharam Diniz, Carolina Torres, Margarida Vila-Nova, Vera Moura, Vítor Norte, José Raposo, João Baptista e Vítor Alves da Silva são alguns dos nomes que compõem o elenco de ‘O Clube’, que marca a estreia da atriz brasileira, de 44 anos, numa produção portuguesa.Na minissérie, Luana interpreta uma prostituta chamada Michele, com um sotaque bem carregado de Minas Gerais, uma das regiões do Interior brasileiro. Nas redes sociais, a atriz definiu a personagem como uma "mistura de doce de leite com bacalhau".Depois de ser completamente disponibilizada no Opto, o serviço de streaming da SIC, a produção deverá ser emitida, só em 2021, nos ecrãs da estação de Paço de Arcos.