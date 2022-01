Luana Piovani: Nudez e transparências

02:05

Aos 45 anos, Luana Piovani mostra ser uma mulher segura e sem pudores. Numa nova produção, a atriz brasileira, que tem abraçado diversos projetos em Portugal nos últimos anos, surpreendeu ao surgir com um ‘body’ transparente, deixando muito pouco à imaginação.Nas imagens partilhadas nas redes sociais, a artista surge à vontade com a câmara e mostra-se orgulhosa do resultado final. O sorriso e as curvas de Luana mostram bem o seu caráter ousado, caraterística muito apreciada pelos seus fãs. Luana Piovani já revelou que, para se manter em boa forma, tem recorrido a alguns tratamentos estéticos.Recorde-se que, num dos seus mais recentes trabalhos, a série ‘O Clube’, da SIC, a atriz foi protagonista de cenas em que teve de expor (e muito!) o seu corpo.