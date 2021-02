Luana Piovani revela que foi vítima de abusos sexuais

Luana contou que sofreu abusos sexuais quando era criança, informação que revelou pela primeira vez numa entrevista à apresentadora Xuxa.começou por dizer a atriz que confessou que ainda hoje sofre com o tema e que tem dificuldades em falar de educação sexual com os filhos., recordou Luana.A atriz brasileira mudou-se para Portugal e depois de ter apresentado o programa 'Like Me' (TVI), é uma das apostas da ficção nacional da SIC. Atriz mostra-se radiante com a mudança para Portugal onde procura segurança e qualidade de vida.