Luana Piovani usa botox para estreia de série em Portugal

01:30

André Filipe Oliveira

Aos 44 anos, Luana Piovani prepara-se para se estrear na ficção portuguesa na série ‘O Clube’ (SIC), em que interpreta a acompanhante de luxo Michele Faria. Mas, antes de iniciar as gravações, a atriz brasileira submeteu-se a uma intervenção estética para atenuar as marcas do tempo.









“Você vê o que é ser atriz e brincar de começar novas personagens. Fui ao dermatologista e ‘botoquei’ a testa toda”, admitiu em conversa com os admiradores, dando a entender que recorreu ao botox para remover as rugas do rosto. O motivo está inteiramente relacionado com o desafio profissional. “A personagem estava escrita para [alguém] de 27 anos.”

Além dos cuidados com a pele, Piovani submeteu-se a uma dieta mais restrita e passou a dedicar mais tempo ao exercício físico. Além de Luana Piovani, que agora vive em Portugal, Sara Matos, Vera Kolodzig, Filipa Areosa, Sharam Diniz, Margarida Vila-Nova e Carolina Torres integram o elenco.