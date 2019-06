Luana Piovani sofre com separação

Engraçado como a gente cria ilusões e como a gente infelizmente conhece as pessoas nos momentos mais difíceis, porque nos momentos fáceis as coisas são sempre tão tranquilas de serem vividas.

Anitta, Pedro Scobby e Luana Piovani: triângulo amoroso





O ex-casal teve três filhos em comum, Dom, 7 anos, e os gémeos Liz e Bem, 2 anos. Pedro Scooby separou-se de Luana em março e este mês revelou que já estava a namorar com Anitta O ex-casal teve três filhos em comum,

Luana Piovani está a passar por um período mais frágil após se separar de Pedro Scooby, com quem esteve casada durante oito anos.A apresentadora esteve a falar com os concorrentes do 'Like Me', da TVI, e falou sobre este momento da sua vida. ", referiu.A estrela brasileira referiu que acabou por se desiludir com algumas pessoas após o divórcio."Eu vou fazer 43 anos. Depois que se tem filhos a única coisa que realmente abala é a saúde do miúdo. O resto, pode cair o mundo que a gente dá um jeito", revelou.Apesar de estar a passar por um momento mais difícil, Luana revela que é uma mulher feliz. "Toda essa dificuldade que estou a passar agora eu vejo como é pequena. Como é pequena essa situação deselegante que eu estou vivendo. Eu estou tão feliz."