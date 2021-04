Luana Piovanni desenvolve problema auditivo devido à ansiedade

Atriz esteve afastada dos filhos dois meses e no reencontro sentiu-se mal.

uma labirintite", que se traduz numa inflamação do ouvido interno ou labirinto e que pode levar à de perda auditiva, vertigens e tonturas. "

Luana Piovani não esconde a felicidade de ter de volta os seus filhos , fruto da relação terminada com Pedro Scooby, após dois meses de ausência. Mas, devido à pandemia, o regresso dos meninos teve de ser adiada o que fez com que a apresentadora passasse por vários momentos de ansiedade e stress.Esta quinta-feira, 15 de abril, Luana Piovani revelou que acabou porcomeçou por revelar.A ex-mulher de Pedro Scooby revelou que tem de adaptar algumas situações do seu dia a dia devido à doença., disse, revelando que sente os efeitos da labirintite "quando desce e sobe a cabeça muito rápido". De forma a melhorar o seu estado de saúde tem feito ioga.