Lúcia Moniz cúmplice do ‘ex’ de Marisa

Mais de um ano após a separação de Marisa Cruz, Pedro Hossi já seguiu com a sua vida e mostra-se agora próximo de uma outra estrela nacional.Recentemente, o ator foi visto num jantar cúmplice com Lúcia Moniz, com quem trabalhou em 2015 na telenovela ‘Coração D’Ouro’.Durante o encontro, em Lisboa, captado pela revista ‘Nova Gente’, os dois mostraram-se sempre muito próximos, sendo que a dada altura Hossi beijou a mão da também atriz. Após o jantar, despediram-se já na rua com um abraço apertado.Desde que se separou de Marisa Cruz, com quem esteve durante mais de um ano, que não se conhece qualquer namoro a Pedro Hossi, de 41 anos.Reservada em relação à vida pessoal, há vários anos que Lúcia Moniz, de 43, não aparece publicamente com nenhum namorado.