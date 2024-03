Lúcia Moniz sobre viver nos Açores: "Dá mais saúde"

Lúcia Moniz

Foto: Diogo Pinto

14 mar 2024 • 15:05

Carolina Salgado

Lúcia Moniz revelou o motivo que a levou a trocar Lisboa por Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, Açores., assumiu a atriz da série 'Operação Maré Negra' (RTP1), que revelou que a filha Júlia está a estudar no Porto.Nos Açores, a artista confessou que aproveita o tempo de outra maneira, de uma forma mais leve., partilhou Lúcia Moniz à 'TV 7 Dias'.Apesar de se sentir realizada com a sua carreira na representação, a artista assumiu que sente falta da música., afirmou, deixando em aberto a possibilidade de regressar.