Luciana Abreu abre a casa e o coração: "O Natal da minha infância era muito infeliz"

Estrela recebeu a ‘Vidas’ e fez uma produção ao lado das quatro filhas. Recorda as consoadas menos felizes com a família de sangue e faz um ponto de situação na relação com João Moura Caetano.

A mesa para a família foi da autoria da Padaria Requinte, de Santa Maria da Feira

01:30

O Natal é sempre passado em casa dos meus ‘pais do coração’, aliás, passamos o dia a falar e à espera da noite de Natal. O nosso Natal é sempre tão mágico, tão nosso, que não encontro adjetivos para o descrever. Como uma mulher crente que sou, sinto-me a refletir, emociono-me no jantar da Consoada, estamos todos juntos e somos muitos (risos). A alegria, o brinde à festa do nascimento de Jesus Cristo é único… É o Natal.Leia o resto da entrevista no Correio da Manhã