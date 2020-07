Luciana Abreu acaba romance com sucessor de Daniel Souza

01:30

André Filipe Oliveira

O cupido voltou a falhar para Luciana Abreu, que viu o romance recente com Tiago Signatus chegar ao fim. O motivo terá sido o excesso de trabalho e a difícil gestão da vida familiar que impediram de fazer vencer o novo amor. “Não tenho namorado. Para namorar implica namorados. E eu não tenho”, esclareceu à ‘TV Guia’. O romance com o empresário durava há já vários meses e intensificou-se durante a quarentena, em que os dois estavam mais próximos. Chegaram a ser surpreendidos pelos paparazi em clima de grande cumplicidade na zona de São João do Estoril, em Cascais, para onde a atriz se mudou recentemente. De acordo com a publicação, as filhas mais velhas da cantora, Lyonce e Lyannii, estavam a par do namoro da mãe e a apoiá-la para que tudo desse certo.









A recente relação falhada vem somar-se às restantes desilusões amorosas vividas por Lucy ao longo dos últimos anos, primeiro com Yannick Djaló e depois com Daniel Souza, pai das gémeas Amoor e Valentine, de quem a atriz ainda não se divorciou. “Como tudo nestes tempos, também o pronunciamento do divórcio foi adiado por questões de oportunidade para a Justiça decidir”, lamentou à referida publicação.

Nesta fase, Luciana Abreu tem optado por refugiar-se na vida profissional, quer nas gravações da novela ‘Terra Brava’, quer no programa de entretenimento ‘Domingão’, ambos transmitidos pela SIC.

As gravações de ‘Terra Brava’, da SIC, recomeçaram há um mês e meio e correm a todo o gás. Os procedimentos de segurança estão a ser cumpridos à risca. “Já nos habituámos às novas regras de segurança. O espectador não notará as mudanças nas cenas”, afirma Lucy.