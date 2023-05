Luciana Abreu: acumula sustos com saúde frágil

07 mai 2023 • 20:00

Miguel Azevedo

Uma crise cervical voltou a levar Luciana Abreu ao hospital. Tudo aconteceu a 30 de abril, antes do início do programa ‘Domingão’, na SIC., escreveu a atriz de 37 anos nas redes sociais, para pouco depois publicar uma foto a deixar a unidade hospitalar e já a caminho do programa.Recorde-se que já no passado dia 2 de outubro, a apresentadora tinha sido traída pela saúde num episódio de desmaio, também numa altura em que se preparava para mais uma emissão do ‘Domingão’. Lucy ficou inanimada durante uns minutos, causando o pânico entre os presentes, o que obrigou a chamar uma equipa do INEM.Também em 2021, Luciana Abreu já se havia sentido mal no Alentejo antes do mesmo programa, tendo aí sido mesmo obrigada a faltar à apresentação.