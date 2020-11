Luciana Abreu acusa ex-companheiro de violação e consumo de drogas

Luciana Abreu fez graves acusações na reta final do julgamento do divórcio. A atriz acusa o ex-companheiro, Daniel Souza, de a violar e de consumir substâncias ilícitas, avança a 'TV Mais'.

Apesar da última audiência do processo de divórcio ter decorrido no dia 16 de novembro, foram acrescentadas novas informações. "Entre o dia 21 de outubro, data da penúltima sessão, e a que aconteceu agora foram acrescentados ao processo, por parte da acusação, novos dados, que a juíza terá de ter em conta", revelou uma fonte próxima do caso à revista 'TV Mais'.

"Pode ler-se que a pessoa que moveu o processo (Luciana) diz ter sido vítima de múltiplas violações por parte do ex-companheiro. Vem descrito que as violações tinham como objetivo a prática de relações sexuais contra a sua vontade. Os acontecimentos descritos na adenda aconteceram no período em que viviam juntos", acrescentou a fonte.

Para além das queixas de violação, o guia turístico é acusado de consumir drogas: "No mesmo documento, a acusação fortalece as motivações para que se realize a dissolução do casamento alegando que o réu (Daniel Souza) consumia substâncias ilícitas na casa que partilhavam. Vem explicado ao pormenor, no texto que chegou à juíza, que fazia ‘bolinhos de droga’ para depois consumir".

Segundo Rui Bacelar, advogado de Daniel Souza, o divórcio está para breve: "Já se conseguiu chegar a um ponto em que ambas as partes querem o divórcio. Vamos ver o que a juíza decide, mas em princípio será o divórcio".

Nos últimos meses, o guia turístico tem estado a viajar pela América do Sul com a nova namorada, Judith Suarez, e por isso, as filhas do casal, Amoor e Valentine, permanecem em casa da atriz, em Cascais. A impossibilidade de ver as gêmeas devido à distância e o prolongamento do processo poderá levar Daniel a mudar-se para Cascais.

Recorde-se que a guarda das filhas é uma das questões que o casal tem pendentes em tribunal, uma vez que o guia turístico manifestou a vontade de pedir a guarda total das gémeas.