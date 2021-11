Luciana Abreu adia confronto com ex-marido em tribunal

A luta em tribunal entre, não tem fim. O guia turístico instarou, em 2020, uma ação judicial por danos patrimonias contra a atriz sendo que o processo estaria concluído no passado dia 15 de novembro mas aEsta não é a primeira vez que a audiência teve de ser adiada e tudo porque a, que foram exigidos pelo advogado do ex-marido. Segundo a revista 'TV Mais', o mesmo já tinha acontecido no passado dia 4 de novembro.Recorde-se que foi em setembro que foi tornado público que Daniel Souza tinha instaurado um processo de. Em causa estava a compra de uma moradia no valor de 400 mil euros, em 2017, dias depois de terem casado.No dia da compra do imóvel, o guia turístico teve de avançar com os 140 mil euros, sem ajudas de Luciana Abreu, pois esta alegou não ter liquidez suficiente para o fazer. Com a separação, a estrela da SIC vendeu a moradia sendo que Daniel Souza continuou como fiador do imóvel. Com a venda, Luciana Abreu recebeu 200 mil euros, valor que nunca devolveu ao 'ex'.Os dois trocaram alianças em 2017 mas ao fim de dois anos colocaram um ponto final no casamento. O ex-casal tem duas filhas em comum, Amoor e Valentine, de quase quatro anos.