Luciana Abreu almoça com os sogros no Alentejo

Luciana Abreu e João Moura Caetano

Luciana Abreu, de 38 anos, parece cada vez mais aceite pela família de João Moura Caetano, de 40. O CM sabe que no domingo, 24 de setembro, a estrela da SIC almoçou na Churrasqueira do Tapadão, em Monforte, na companhia do cavaleiro e dos pais deste, Paulo Caetano e Dita. Ao longo destes meses surgiram algumas notícias de que Lucy não era aceite pelos pais de João Moura Caetano, mas neste almoço no Alentejo o ambiente foi de boa disposição e de harmonia entre todos.