Luciana Abreu apanhada na cama

15:24

Luciana Abreu, de 37 anos, voltou a arrasar numa produção sensual. A estrela da SIC foi fotografada na cama, ao acordar, e as imagens - que dão a ideia de estar despida -, estão a agitar as redes sociais.

A apresentadora do programa 'Domingão', da SIC, tem feito algumas produções ousadas onde mostra toda a sensualidade e excelente forma física. Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, filhas do antigo jogador de Yannick Djaló, e de Amoor e Valentine, fruto do casamento com Daniel Souza.

