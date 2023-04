Luciana Abreu 'aprovada' pela família do namorado

No programa da CMTV, 'Noite das Estrelas', Rui Oliveira revelou que Luciana Abreu já foi 'aprovada' pela família do cavaleiro, João Moura Caetano., afirmou o apresentador e acrescentou:Rui Oliveira revelou ainda que já houve um encontro entre a apresentadora do 'Domingão', da SIC, e a família do seu amor., contou., concluiu o anfitrião do novo formato da CMTV.Recorde-se que Luciana Abreu confirmou o namoro com João Moura Caetano no ínicio do mês de abril.