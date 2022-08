Luciana Abreu arranca suspiros com poses no Dubai

Após um ano intenso no que toca a projetos profissionais, Luciana Abreu está agora a gozar uns dias de descanso em família e escolheu o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, como destino. Apesar de estar de férias, Lucy mantém-se ativa nas redes sociais e, depois de se mostrar no avião, partilhou com os seguidores uma sessão de fotos na piscina do hotel onde ficou instalada.





“Este calor pede banhos na piscina, mas sempre com vigia”, brincou na legenda de um conjunto de imagens, onde está a posar no posto de vigia do nadador-salvador. A boa forma da atriz e apresentadora da SIC captou atenções e os elogios multiplicaram-se.

Nas fotos, também é possível ver-se Luciana Abreu com as duas filhas mais velhas, Lyonce, de 11 anos, e Lyannii, de 10, fruto da relação com Yannick Djaló, com um casal amigo a quem chama de “pais do coração” e com o namorado, o operador de câmara Henrique Rodrigues, que conheceu nos bastidores do ‘Domingão’. Apesar do momento feliz, recentemente referiu à ‘TV Guia’ que não quer voltar a casar.