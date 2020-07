Luciana Abreu arrasa a dançar no varão Atriz teve pouco mais de dez aulas com uma profissional e arrasou nas últimas cenas no papel de Tina na novela ‘Terra Brava’.

Luciana Abreu arrasa a dançar no varão

01:30

Vânia Nunes

Luciana Abreu tem levado muito a sério o seu papel de Tina, na novela ‘Terra Brava’ (SIC), por isso, os treinos de dança do varão têm feito parte do seu dia a dia, quer na escola onde aprendeu a técnica, quer em casa. Por isso, nas cenas desta quarta-feira, quando surgiu em palco, mostrou toda a confiança.



Nas redes sociais, mostrou-se radiante e com o sentimento de dever cumprido. “Hoje foi a minha/nossa [da Tina] primeira grande aventura no ecrã, com a escola de Pole Dance, uma das danças mais intensas, sensuais, difíceis e até perigosas que conheço”, começou por escrever, elogiando a prática: “Uma ‘escola’ que contribui para o empoderamento da mulher e da sua autenticidade”. A atriz de 35 anos escreveu ainda que esta “aventura” teve “pouco mais de dez aulas, incluindo as de coreografia de cena”.

Mais sobre

artigos relacionados