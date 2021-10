Luciana Abreu arrasa Joana Marques após piadas da humorista

Joana Marques tem estado ‘debaixo de fogo’ por causa das declarações que tem feito na sua rubrica ‘Extremamente Desagradável’, da Rádio Renascença.Depois de a humorista ter brincado com entrevistas dadas por Ruben Rua e Ricardo Martins Pereira, ex-marido de Pipoca Mais Doce, Luciana Abreu decidiu deixar um ‘recado’ a Joana Marques, na emissão ‘Domingão’, da SIC.A humorista admitiu ter enfiado a “carapuça” com a mensagem da artista. “Comecei a receber mensagens a dizer que Luciana Abreu me tinha deixado um recado em direto na televisão. Pensei: Eu não mereço tanto. Isto sim, é um prémio. Fui ver, ouvir e, de facto, enfiei a carapuça”, começou por brincar.“Adorei. Foi dos momentos mais felizes, ia dizer da minha semana, mas da minha vida. (...) Ri muito”, completou.