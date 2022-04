Luciana Abreu arrasa TVI por entrevistar o ‘ex’ Manuel Luís Goucha revelou que, na próxima semana, vai transmitir uma conversa que teve com Daniel Souza, ex-marido da cantora.

Manuel Luís Goucha revelou que, na próxima semana, vai transmitir uma conversa que teve com Daniel Souza, ex-marido de Luciana Abreu, no programa ‘Goucha’ (TVI). A atriz e cantora não gostou de saber e emitiu um comunicado no qual diz que não tenciona ver a conversa e elogia a SIC para criticar a estação de Queluz de Baixo. “Do pouco tempo que tenho para ver televisão, dedico-o totalmente a ver a SIC. A SIC é uma televisão que me merece confiança pela verdade das notícias e porque é uma televisão de causas, nomeadamente o apoio que tem dado às vítimas de violência doméstica.”



Além de deixar ‘indiretas’ à TVI, Lucy, de 36 anos, garantiu que as filhas que têm em comum, Amoor e Valentine, de quatro anos, “não vão perdoar” Daniel Souza por utilizar “os meios de comunicação social para influenciar sentenças ou para denegrir ou afetar a vida” delas. Recorde-se que, esta semana, Daniel Souza foi condenado, pelo Tribunal de Cascais, pelo crime de violência doméstica contra Luciana Abreu. Pena é conhecida em maio.

