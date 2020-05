Luciana Abreu arrasada com nova rejeição Melhor amiga e assistente pessoal já deixou a casa de Lucy, onde vivia há vários anos, para se dedicar a novos projetos. Atriz continua a somar guerras.

24 mai 2020 • 13:55

Luciana Abreu tem vivido os últimos anos em guerras constantes com as pessoas com quem se cruza na sua vida pessoal e profissional. Depois de ter cortado relações com os ex-maridos , Yannick Djaló e Daniel Souza, com a mãe, Ludovina, com a irmã Luísa, com a antiga agente Cristina Paiva, e não só, agora é a vez de a sua melhor amiga e assistente pessoal bater com a porta.

Além da relação profissional que as duas mantinham, uma vez que Ana Micaela Medeiros era responsável pela gestão da sua carreira e pelo contacto com a comunicação social, também havia uma proximidade muito grande há vários anos, sendo que a jovem, licenciada em Psicologia, era um apoio na educação das filhas da atriz da SIC, Lyonce, de nove anos, Lyannii, de oito e das gémeas Amoor e Valentine, de dois. Aliás, Ana Micaela vivia mesmo em casa de Luciana Abreu.



Novos desafios

"Confirmo que deixei de viver em casa de Luciana Abreu e que deixei de exercer funções na empresa da mesma. Aceitei um novo desafio profissional na área da Psicologia, o que muito me lisonjeia", revelou à ‘Vidas’, sem querer adiantar mais pormenores.

