Luciana Abreu assume namoro com toureiro

Luciana Abreu





Luciana Abreu assumiu, finalmente, o namoro com o toureiro João Moura Caetano. Quem falou em nome da atriz e apresentadora da SIC foi Léo Caeiro, comentador do programa ‘Manhã CM’, da CMTV. "Falei com a Luciana, para perceber, e ela comprova que está num relacionamento com João Moura Caetano", revelou o comentador. "A Luciana deu-me autorização para confirmar que estão numa relação e que apenas quer ser feliz", continuou, referindo que a artista "está feliz".



Recorde-se que Luciana Abreu conheceu João Moura Caetano na vila alentejana de Monforte, onde a filha Lyonce, de 12 anos, tem aulas de equitação com o cavaleiro.

